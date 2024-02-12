Adana'da Başkan Karalar'ın özel kalem müdür vekili makamında vuruldu - Son Dakika
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Adana'da Başkan Karalar'ın özel kalem müdür vekili makamında vuruldu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün ameliyata alındığı özel hastaneyi ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Karalar, saldırganın belediye personeli olduğunu ve neden böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini anlamadıklarını belirtti. Güdük'ün ameliyatını uzman doktorların yaptığı ve dua beklediklerini ifade etti.

12.02.2024 20:18
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Adana'da Başkan Karalar'ın özel kalem müdür vekili makamında vuruldu (3)

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük'ün ameliyata alındığı özel hastaneyi ziyaret ederek doktorlardan bilgi aldı. Hastane çıkışında bilgi veren Karalar, "Saldırıyı gerçekleştiren kişi, yalvar yakar işe aldığımız biriydi. Niye böyle bir şey yaptı, anlamadık. Belediye personeli olduğu için arkadaşlar üstünü aramamışlar. Balcalı Hastanesi'nden işinde uzman, çok önemli hocalarımız Samet'in ameliyatını yapıyor. Herkesten dua bekliyoruz" dedi. (DHA)

Adana\'da Başkan Karalar\'ın özel kalem müdür vekili makamında vuruldu
Kaynak: DHA

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