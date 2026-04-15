Adana'da Bıçakla Ölüm Cezası Bozuldu

15.04.2026 10:29
Adana Bölge Adliye Mahkemesi, sanığa verilen cezanın gerekçesinin yetersiz olduğunu belirtti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı esnafı bıçaklayarak öldüren belediye temizlik personeline "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını "yetersiz gerekçe ile haksız tahrik hükümlerinin uygulandığı" için hukuka aykırı buldu.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde 19 Mayıs 2025'te çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık'ı (60), aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan eski Seyhan Belediyesi temizlik personeli Tolga H'ye (30) 15 Ocak'taki karar duruşmasında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasına ilişkin istinaf incelemesi, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesince tamamlandı.

Sanığa verilen ceza, "yetersiz gerekçe ile haksız tahrik hükümlerinin uygulandığı" gerekçesiyle bozuldu.

Bozma kararında şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma aşamasında bilgisine başvurulan tanık Y.G'nin kovuşturma aşamasında dinlenilmemiş olması ve tanık olarak dinlenen E.H'nin çelişkili beyanlarının bulunması karşısında tanıkların duruşmaya celp edilerek dinlenilmesi, beyanları arasında çelişki bulunması halinde giderilerek sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulduğu, sanığın aşamalardaki savunmasında maktulün saldırısı nedeniyle elinden yaralandığını beyan ettiği, dosyada sanığın yaralanmasına ilişkin doktor raporunun bulunmadığı gözetilerek, sanığın alınmış raporları varsa ilgili birimlerinden getirtilerek, sanık hakkında uygulanan haksız tahrik hükümlerinin sanık savunması ve rapor doğrultusunda tartışılması gerekirken, dosya kapsamındaki tüm iddia ve savunmaları karşılamadan eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçe ile haksız tahrik hükümleri uygulanmıştır. Sanık hakkında haksız tahrik nedeniyle cezadan indirim öngören Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi ile uygulama yapılırken asgari oranda indirim yapılması yerine, yazılı şekilde indirim yapılmak suretiyle eksik cezaya hükmedilmesi kararı bozmayı gerektirmiştir."

Dosya yeniden incelenmek üzere Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Olay ve dava

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde 19 Mayıs 2025'te çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık'ı, aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Seyhan Belediyesi temizlik personeli Tolga H, 21 Mayıs 2025'te tutuklanmıştı.

Tolga H, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 15 Ocak'taki karar duruşmasında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 11:35:04. #.0.5#
