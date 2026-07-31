Adana'da Bıçakla Ölüm Davası Devam Ediyor

Adana'da çıkan kavgada komşusunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, komşusu Orhan Boyan'ı (37) çıkan kavgada bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan F.Y. (42) ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, daha öncesinde mahallede uyuşturucu madde satışı yapmaması konusunda uyardığı Orhan Boyan ile F.Y. arasında olay günü kavga çıktığını belirtti.

Kavgaya dahil olan Boyan'ın eşinin F.Y'ye sopayla vurması üzerine sanığın Orhan Boyan'ı bıçakla öldürdüğünü ifade eden savcı, F.Y'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.Y. önceki beyanlarını tekrar ettiğini ve maktulle aralarında öncesine dayalı bir husumetin bulunmadığını belirtti.

Boyan'ın uyuşturucu kullandığını ileri süren F.Y, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Olay günü maktul ve eşi sopa ile bana saldırdı. Mahallede uyuşturucu satmaması konusunda Orhan Boyan'ı uyarmıştım. Ben sadece kendimi savunmak istedim. Kavga sırasında Orhan Boyan'ın elindeki bıçağı tutmak istediğimde kendisi aniden bıçağın üzerine düştü. Olay yerinden de kaçmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Maktulün eşi müşteki Dilek Boyan ise sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlaması için taraflara süre verilmesine karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde 24 Eylül 2024'te F.Y. ile karşı komşusu Orhan Boyan arasında kavga çıkmıştı. Kavgada bıçakla yaralanan Boyan, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan F.Y. tutuklanmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.