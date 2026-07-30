Adana'da Bıçaklı Saldırı Davası

Adana'da trafikte tartıştıkları kişiyi takip edip iş yerinde bıçakla ağır yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki işletmede 25 Eylül 2025'te O.Ş'nin (42) bıçakla ağır yaralandığı olayın ardından tutuklanan A.B. (33) ve E.Ç. (25) hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıklardan E.Ç. ile müşteki O.Ş. arasında "trafikte sürekli kornaya basılması" nedeniyle tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışmanın ardından E.Ç. ve A.B'nin, takip ettikleri O.Ş'ye iş yerine girdiği sırada bıçakla saldırdığı ifade edilen iddianamede, olay yerinden kaçan sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri anlatıldı.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.