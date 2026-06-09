Adana'da yolda yürüyen kadını bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı.
Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta dün Nursel S, yolda yürüdüğü sırada Ramazan S'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Kadının bağırarak yardım istemesi üzerine zanlı olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Nursel S'yi hastaneye kaldırdı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Bıçaklı Saldırı: Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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