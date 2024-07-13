Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki 16 katlı apartmanın 1'inci katında yer alan dairede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Dairede hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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