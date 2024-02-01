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Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Adana\'da bir apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın son katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda dairede büyük çapta hasar meydana geldi ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor.

01.02.2024 07:05
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Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangının çıktığı daireye girerek alevlere müdahale etti.

Diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın sonucu dairede büyük çapta hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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