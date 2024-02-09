Adana\'da bir apartmanda çıkan yangında bazı kişiler dumandan etkilendi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir apartmandaki dairede çıkan yangında bazı kişiler dumandan etkilendi.
Osmangazi Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangının çıktığı daireye girerek alevlere müdahale etti.
Bazı kişilerin dumandan etkilendiği apartmandaki çocuklar ve vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sancaktepe'de Perran Kutman Sarıtaş İlköğretim Okulu'nda sınıf başkanlığı seçimlerinde aday olan Ömer Yiğit Kızıltepe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'yü okula getirme vaadinde bulundu. Başkan Döğücü, sınıf başkanı seçilen öğrencinin ricasını geri çevirmeyerek okulu ziyaret etti, öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenci ve ailesi, Başkan Döğücü'ne teşekkür etti.
Kurtlar Vadisi dizisindeki Zaza Dayı rolüyle tanınan Ali Sürmeli'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımlarda genç bir kadından bebek aldırdığı ve vergi kaçırdığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak oyuncunun menajerlik şirketi, hesabın hacklendiğini ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.
MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte.
Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.
ABD'nin askeri yardımda bulunduğu ülkelerden savaş hukukuna uyma garantisi isteyeceklerini içeren kararname ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandı. Kararnameye göre; bu ülkelerden 180 gün içinde yazılı taahhüt talep edilecek.
Acun Ilıcalı daha önce yaptığı bir açıklamada Beyaz Show'un ekrana döneceğinin müjdesini vermişti. Aylardır merak beklenen programla ilgili konuşan Beyazıt Öztürk, "Öyle bir niyetimiz var ama izleyiciye en iyisini vermek için bekliyoruz" dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, en az 2 yıllık deneyime sahip B sınıfı ehliyete sahip olanlar, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletleri de sürülebilecek.
Son Dakika › Güncel › Adana'da bir apartmanda çıkan yangında bazı kişiler dumandan etkilendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?