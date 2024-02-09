Adana'da bir apartmanda çıkan yangında bazı kişiler dumandan etkilendi - Son Dakika
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Adana'da bir apartmanda çıkan yangında bazı kişiler dumandan etkilendi

Adana\'da bir apartmanda çıkan yangında bazı kişiler dumandan etkilendi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan bir apartmanın 4. katındaki dairede çıkan yangında, bazı kişiler dumandan etkilendi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen çocuklar ve vatandaşlar tahliye edildi. Yangın sonucunda daire kullanılamaz hale geldi ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

09.02.2024 18:35
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Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir apartmandaki dairede çıkan yangında bazı kişiler dumandan etkilendi.

Osmangazi Mahallesi'ndeki 12 katlı apartmanın 4. katındaki dairede yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangının çıktığı daireye girerek alevlere müdahale etti.

Bazı kişilerin dumandan etkilendiği apartmandaki çocuklar ve vatandaşlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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