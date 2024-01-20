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Adana'da bir erkek, kız kardeşini sokak ortasında dakikalarca darp etti - Son Dakika
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Adana'da bir erkek, kız kardeşini sokak ortasında dakikalarca darp etti

Adana'da bir erkek, kız kardeşi olduğu iddia edilen bir kadını sokak ortasında dakikalarca darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

20.01.2024 - 12:54,
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ADANA'da bir erkek, kız kardeşi olduğu iddia edilen bir kadını sokak ortasında dakikalarca darp etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'ndeki Ziyapaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 40 yaşlarında bir erkek, kız kardeşi olduğu iddia edilen bir kadını sokak ortasında darp etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri gelmeden olay yerinden ayrılan o kişinin kadını darbettiği anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Adana\'da bir erkek, kız kardeşini sokak ortasında dakikalarca darp etti
Kaynak: DHA
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Seyhan, Güvenlik, Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da bir erkek, kız kardeşini sokak ortasında dakikalarca darp etti - Son Dakika
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