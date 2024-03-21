Adana\'da bir kişi evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, evinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu.
Çanaklı Mahallesi Şehit Cengiz Eroğlu Sokak'taki üç katlı evin son katından silah sesi geldiğini duyanlar, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, dairede Uğur İ'nin (29) cansız bedeniyle karşılaştı.
Tabancayla öldürüldüğü belirlenen Uğur İ'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, maktulün karısı M.İ'yi cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı.
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