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Adana'da Bisiklet Sporcuları Türk Bayrağını Törene Taşıyacak - Son Dakika
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Adana'da Bisiklet Sporcuları Türk Bayrağını Törene Taşıyacak

Adana'nın Pozantı ilçesinde düzenlenecek kurtuluş törenine katılacak bisiklet sporcuları, teslim aldıkları Türk bayrağını taşıyacak. Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut tarafından bayrak teslim edilen sporcular, vatanını seven gençlere olan ihtiyacın önemine vurgu yapıldı. Törene Belediye Başkan Yardımcısı, Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü de katıldı.

Adana\'da Bisiklet Sporcuları Türk Bayrağını Törene Taşıyacak
03.01.2024 - 15:39,  Güncelleme: 15:42
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Adana'nın Pozantı ilçesinde bisiklet sporcuları, teslim aldıkları Türk bayrağını kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde düzenlenecek törene götürecek.

Atatürk Parkı'nda 5 Ocak'ta yapılacak törene katılacak bisikletliler, taşıyacakları Türk bayrağını Pozantı Kaymakamı Fatih Karamahmut'tan teslim aldı.

Sporcuları tebrik eden Karamahmut, "Milli iradeye daha çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde sizin gibi vatanını seven ve al bayrağı göklerde taşıyacak gençlere çok ihtiyacımız var" dedi.

Bisikletlilerin uğurlandığı programa Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Doğucu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Nuri Dilek ve İlçe Emniyet Müdürü Kahraman Özkeskin katıldı.

Kaynak: AA
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Pozantı, Adana, Spor, Güncel, Son Dakika

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