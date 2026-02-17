Adana'da Bisikletli Çocuğun Ölümü Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Adana'da Bisikletli Çocuğun Ölümü Davası Devam Ediyor

17.02.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bisikletli çocuğa çarpıp ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobiliyle çarptığı bisikletli çocuğun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Eren K. ile kazada yaşamını yitiren Muhammet Miraç Çam'ın babası Ümit ve annesi Gülşah Çam ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, dosya kapsamında toplanan deliller ve yeni bilirkişi raporunda Eren K'nin tali kusurlu olması da dikkate alınarak sanığın "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Eren K, olay günü aracını hızlı kullanmadığını öne sürdü.

Muhammet Miraç Çam'ın aniden önüne çıktığını savunan Eren K, "Kesinlikle böyle bir olayın yaşanmasını istemezdim. Pişmanım ve üzgünüm. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Muhammet Miraç Çam'ın müşteki babası Ümit Çam ise bilirkişi raporundaki hız tespitini kabul etmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sanığın idaresindeki otomobil depolama alanına girdikten 2 saniye sonra oğluma çarptı. Aradaki mesafeye bakılacak olursa 108 kilometre hızla oğluma çarpmıştır. Bilirkişi raporundaki hesaplama hatalıdır. Oğlum yola çıktığında sağını ve solunu kontrol edip o şekilde hareket etmiştir. Muhammet Miraç yoldan aracın gelmediğini görmüş fakat sanık o kadar hızlı gelmiştir ki oğlumun fark etmesine imkan kalmamıştır. Zaten bu hız sebebiyle Muhammet Miraç, kazadan sağ kurtulamazdı. Olaydan önce ehliyetine iki kez el konulmasına rağmen sanık otomobiliyle trafiğe çıkmıştır. Sanık depolama alanında kırmızı ışık ihlali yapmıştır. Oğluma atfedilen asli kusurlu tespitini kabul etmiyorum. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum."

Müşteki anne Gülşah Çam da sanıktan şikayetçi olduğunu bildirerek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme hakimi, gelinen aşama itibarıyla katılan tarafın ek bilirkişi raporu ve araştırma taleplerinin reddine, bilirkişi raporunda sanığın tali kusurlu, müteveffa Muhammet Miraç Çam'ın ise asli kusurlu olduğunun tespiti, tutuklulukta geçirilen süre ve sanığın sabit ikametgah adresine sahip olması hususları dikkate alınarak Eren K'nin yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesinde Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda, 17 Kasım 2025'te 34 KYM 021 plakalı otomobil, yaya geçidinde Muhammet Miraç Çam'ın kullandığı bisiklete çarpmıştı. Çam'ın olay yerinde hayatını kaybettiği kazanın ardından kaçan sürücü Eren K, daha sonra polis merkezine teslim olmuştu. Sürücü Eren K, 18 Kasım 2025'te sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Savcılık tarafından Eren K. hakkında "taksirle öldürme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 20. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Bisikletli Çocuğun Ölümü Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş Üniversitede pompalı tüfekle vurduğu eski eşinin son anlarını kaydedip yakınlarına göndermiş
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı

13:24
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
13:06
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti
Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:29:48. #7.11#
SON DAKİKA: Adana'da Bisikletli Çocuğun Ölümü Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.