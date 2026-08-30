Adana\'da Boşanma Aşamasındaki Eşine ve Baldızına Saldırı

ADANA'da Yusuf A. (32), boşanma aşamasındaki eşi Asya A. (25) ile baldızı Medine G.'yi (16) tabancayla vurup, ağır yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde Ceyhan ilçesine bağlı Küçükkkırım Mahallesi Orhan Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. Yusuf A., yanına gittiği boşanma aşamasındaki eşi ve 3 çocuğunun annesi Asya A.'ya sokak ortasında tabancayla ateş açtı. Asya A. kanlar içinde yere yığılırken, Yusuf A. daha olay yerine 100 metre uzaklıktaki eşinin ailesinin yaşadığı evin önüne gitti. Yusuf A., burada karşılaştığı baldızı Medine G.'yi de tabanca ile vurdu.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Şüpheli kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Asya A. ile Medine G., ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdahalenin ardından Asya A., tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan kız kardeşlerin tedavisi sürerken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.