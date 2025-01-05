Adana'da Camili Höyüğü Şehitliği ziyarete açıldı - Son Dakika
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Adana'da Camili Höyüğü Şehitliği ziyarete açıldı

Adana\'da Camili Höyüğü Şehitliği ziyarete açıldı

Adana'da çevre düzenlemesi tamamlanan Camili Höyüğü Şehitliği ziyarete açıldı.

05.01.2025 18:17
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Adana'da çevre düzenlemesi tamamlanan Camili Höyüğü Şehitliği ziyarete açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesince, Ramazanoğlu Beyliği'ni kuran Yüreğir Boyu'ndan Türklere ait mezarların yer aldığı Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi'ndeki höyükte çevre düzenlemesi yapıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, çalışmanın tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törende, açılışın Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde gerçekleştirildiğini belirtti.

Höyüğün tarihi önemine değinen Köşger, "Camili Höyüğü aslında Adana'nın Türkleşmesi, Müslümanlaşmasındaki ilk adım ve nokta. Dolayısıyla kuruluştan kurtuluşa bir önem ifade ediyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Ermeni işgali sırasındaki katliamda can verenlerini anısını yaşatmaya devam edeceklerini anlattı.

Tarihçi yazar Cezmi Yurtsever de höyükte tarihi mezarların yer aldığını ifade ederek, "Burasının adı Ramazanoğlu aile mezarlığıdır. Üç ok ve hayat ağacı tamgalı mezar taşları vardır. 1340-1350'li yıllarda Ramazanoğulları, Antakya üzerinden Çukurova'ya geldiklerinde ilk bu yöreye çadırlarını kurdular." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, açılışı gerçekleştirilen Camili Höyüğü Şehitliği'ni gezdi.

Törende 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren de yer aldı.

Kaynak: AA

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