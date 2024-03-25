Adana\'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi'nde Serhan Y. (45) eşiyle yürürken karısının eski kocası ve kardeşleri ile karşılaşarak tartıştı.
Bunun üzerine çıkan arbedede eski eş M.K. ve kardeşleri İ.K. ile B.K, Serhan Y'yi darbederek bıçakladı.
Serhan Y, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonet ile minibüs çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.
Karabük Üniversitesi (KBÜ), sosyal medya mecralarında kentte HIV (+) ve HPV (+) vakalarında artış yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Karabük İl Sağlık Müdürlüğünün duyurusunda belirtildiği gibi, Karabük'teki hastanelere HPV ve HIV şüphesiyle başvuran sayısında bir artış olmadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca Karabük'ün son derece güvenli bir şehir olduğu ve öğrencilerin eğitimlerine huzurlu bir şekilde devam ettiği ifade edildi. KBÜ'nün akademik çalışmaları ve uluslararası çalışmalarıyla saygın bir konuma yükseldiği belirtilen açıklamada, üniversitenin uluslararasılaşma politikasına uygun şekilde hareket ettiği ve dünyanın dört bir yanından başarılı öğrencileri kabul ettiği vurgulandı. Açıklamada, asılsız paylaşımları yapan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı da belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile ve Tuzla'daki halk buluşmalarında, İstanbul'da milletin ittifakı kazanacağını belirterek, memur, işçi, emekçi, öğrenci, işsiz ve emeklinin kazanacağını söyledi. İmamoğlu, halkçı belediyecilik anlayışıyla israfçıların ve rantçıların kaybedeceğini, halkın ise bereket kazanacağını vurguladı.
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