Adana'nın Yüreğir ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde S.A. ve H.K. ile D.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahla vurulan D.Ö. hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri kavgaya karıştıklarını belirlediği S.A. ve H.K'yi gözaltına aldı. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Adana'da kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Nikaragua'nın İsrail'in Gazze saldırılarına destek vermekle suçladığı Almanya aleyhindeki davanın duruşmalarının 8 ve 9 Nisan tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu. Nikaragua'nın başvurusunda yer alan geçici tedbirlerin belirtilmesi talebi de duruşmalarda ele alınacak.
Bingöl-Karlıova karayolunda meydana gelen ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, kar yağışından dolayı kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralananların sayısı 21'e yükselirken, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta ve AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata yaralıları hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır ve tedavileri devam etmektedir.
Kocaeli D-100 bağlantı yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan panelvan refüje çarparak demir bariyerleri 5 metre boyunca biçti. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Zonguldak'ta faaliyet gösteren İnsanlık İçin Elden Ele Sosyal Yardımlaşma Derneği, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte çalışmalarını hızlandırdı. Dernek, özellikle ailelere kumanya yardımında bulunuyor ve bağışlarına resmi bağış hesaplarına yapılabileceğini belirtiyor. Ramazan ayında yaklaşık 500 aileye destek vermeyi planlayan dernek, aynı zamanda ev eşyası, giysi ve yenidoğan çocuk desteklerini de sürdürüyor.
Kosova'nın Prizren şehrinde bulunan Osmanlı döneminden kalma Gazi Mehmet Paşa Hamamı'nın restorasyonunun ilk etap çalışmaları tamamlandı. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte hamam, vatandaşların ve turistlerin ziyaretine açılacak ve Prizren'in yerel ekonomisine katkı sağlayacak.
İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli, belediye meclis üyesi adayları ile birlikte Kemerliler Derneği'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile buluştu. Göreve geldiklerinde hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacaklarını ifade eden Sesli, ilçeye hizmet etmek için yola çıktıklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?