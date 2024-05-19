Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana\'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangına 1 helikopter ve 4 arazöz ile müdahale edildi. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

19.05.2024 13:29
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

???????Kaburluk mevkisindeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 1 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA

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