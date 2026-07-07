Adana'da Cinayet: 16 Yıl 5 Ay Hapis - Son Dakika
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Adana'da Cinayet: 16 Yıl 5 Ay Hapis

07.07.2026 11:12
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Kavga sonrası minibüs şoförünü öldüren Adem T.'ye 16 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

Adana'da kavga ettiği minibüs sürücüsünü tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa verilen 16 yıl 5 ay hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde 2 Aralık 2022'de kavga ettiği yolcu minibüsü sürücüsü Can Yüce'yi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Adem T'ye, 3 Temmuz'daki karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Kararda, incelenen kamera görüntülerine göre, "yol verme" nedeniyle sanığın maktulle yaşadığı tartışma sonrasında aracında bulunan ruhsatsız tabancayla maktule tek el ateş ettiği belirtildi.

Tabancadan çıkan merminin maktulün göğüs bölgesine isabet ettiği anlatılan kararda, şu tespitlere yer verildi:

"Sanığın tırıyla olay yerini terk ettiği, maktule duyduğu öfke nedeniyle meşru savunma sınırını aştığı, sanığın eylemini ilk olarak maktulden sanığa yönelen hakaret ve tehdit söylemleri ile maktulün sanığa karşı tabancasını doğrultması eylemlerinin meydana getirdiği hiddetin etkisi altında gerçekleştirdiği, maktulün haksızlık teşkil eden eylemlerinin boyutu dikkate alındığında haksız tahrik hükümlerinin sanık lehine makul oranda uygulanmasına, sanığın tekerrüre esas sabıkasının bulunması ve tüm dosya kapsamı nazara alınarak hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 62/1 maddesi gereğince 'iyi hal' indirimine yer olmadığına da karar verilerek, 'haksız tahrik altında kasten öldürme', 'ruhsatsız silah taşıma' ve 'tehdit' suçlarından 16 yıl 5 ay hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle hükmedilmiştir."

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde 2 Aralık 2022'de kavga ettiği yolcu minibüsü sürücüsü Can Yüce'yi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan tır şoförü Adem T. tutuklanmıştı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince, 3 Temmuz'daki karar duruşmasında sanık Adem T. "haksız tahrik altında kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" ve "tehdit" suçlarından 16 yıl 5 ay hapis ve 600 lira para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Cinayet: 16 Yıl 5 Ay Hapis - Son Dakika

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