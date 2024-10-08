Adana'da Cinayet Ceza Kararı

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Adana'da 23 yaşındaki Ramazan Tutal'ı sokakta tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 18 yıl 10 ay 15 gün, cinayeti azmettirdiği iddia edilen sanığa ise 25 yıl hapis cezası verildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bilal K. ile tutuksuz sanık Halil D. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Bilal K'nin, 7 Mart 2022'de berberden çıktıktan sonra sokakta yürüyen Ramazan Tutal'ı tabancayla ateş ederek öldürdüğünü, Halil D'nin ise "Gel sık şuna" diyerek saldırıyı azmettirdiğini belirtti.

Bilal K. savunmasında, Tutal'ın kendisine hakarette bulunduğunu öne sürerek "Olayda ilk önce Ramazan Tutal bana silah çekti. Kendimi korumaya çalıştım." dedi.

Halil D. de cinayeti azmettirdiği iddialarını reddetti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Halil D'yi "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, Bilal K'yi ise "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 10 ay 25 gün olmak üzere toplamda 18 yıl 10 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde sokakta yürüyen Ramazan Tutal'ın tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan Bilal K. ile azmettirici olduğu gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanan Halil D. hakkında dava açılmıştı.