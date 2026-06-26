Adana'da cinayet davası devam ediyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yunus Emre Mahallesi'nde 5 Mart 2025'te Alpay Bozkurt'un (29) öldürülmesine ilişkin Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan H.S. ve B.T. ile tutuksuz N.Ş. ve R.S. katıldı.

Duruşmada bazı müşteki ve tanıklar ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkında mütalaasında, maktul Alpay Bozkurt ile sanıklardan H.S. arasında borç ilişkisi nedeniyle husumet bulunduğunu belirtti.

Olay günü H.S. ve B.T'nin maktulü konuşmak için ticari taksiyle bulunduğu yerden aldığını anlatan Savcı, araç içinde çıkan tartışmada H.S'nin R.S'den temin ettiği tabancayla Bozkurt'u öldürdüğünü ifade etti.

Savcı, sanık B.T'nin olaydan sonra tabancayı N.Ş'nin babasının dükkanında sakladığını kaydetti.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini bildiren Savcı, H.S'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, B.T, N.Ş. ve R.S'nin ise "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanıklardan B.T. savunmasında, maktul Alpay Bozkurt'u tanımadığını iddia ederek, "Olay günü evdeydim, dışarıdan bir tabanca sesi duydum fakat Alpay'ı kimin vurduğunu görmedim. H.S'nin kullandığı araca kesinlikle binmedim. Diğer sanıkları cinayet sonrası evimde saklamadım. Olayla kesinlikle bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık H.S. ise olay günü dini nikahlı eşi M.B'nin kendisini aradığını ve Bozkurt'un kendisine WhatsApp üzerinden mesaj attığını söylediğini belirtti.

Maktulden alacağı olduğunu ileri süren H.S, şöyle devam etti:

"Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Maktul, alacağımı sürekli istememe rağmen vermedi. Alpay'ı bulunduğu yerden araçla aldım. Tekrar kendisinden alacağımı istedim, sonra dini nikahlı eşime neden mesaj attığını sordum. Kendisi bana küfretti. M.B. için de ağır küfürler etti. B.T'nin evinin önüne yaklaştığımızda tabanca ile 2 el ayaklarına doğru ateş ettim. Sonrasında suçtan kurtulmak amacıyla B.T'nin maktulü vurduğunu söyledim. Tabancayı araçtan dışarı attım. Sonrasında polislere bir tabanca vermem gerekiyordu. B.T'den bir tabanca istedim. Tüm olanlar bu şekildedir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Diğer sanıklar da olayla ilgisinin olmadığını savunarak, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Maktulün annesi Emine Bozkurt ise sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanık B.T'nin adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, diğer sanıkların mevcut halinin devamına ve esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 919 Sokak'ta 5 Mart 2025'te Alpay Bozkurt'un tabancayla öldürülmesinin ardından gözaltına alınan zanlılardan N.Ş, B.T. ve H.S. tutuklanmış, R.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Davanın 18 Mart'ta görülen ilk duruşmasında ise sanık N.Ş'nin tahliyesine karar verilmişti.