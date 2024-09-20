Adana'da Cinayet Davasında Tutuklama - Son Dakika
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Adana'da Cinayet Davasında Tutuklama

Adana\'da Cinayet Davasında Tutuklama

Adana'da silahlı saldırıyla ilgili firari sanık Kasım H. tutuklandı, mahkeme süreci devam ediyor.

20.09.2024 20:49
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Adana'da bir kişinin sokakta yürürken tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 3'ü firari, 9'u tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada hakkında "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürmeye yardım etme" suçundan yakalama kararı bulunan firari Kasım H. tutuklandı.

Polis ekiplerince kentte yakalanan sanık Kasım H, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede savunması alınmak üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme başkanı tarafından sanık Kasım H'ye, "Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde 1 Eylül 2023'te İbrahim Taşkıran'ın öldüğü silahlı saldırı öncesinde motosikletle katil zanlısı Fetullah B'nin kendisinin evinden hareket edip etmediği" hususunu sordu.

Sanık Kasım H. İbrahim Taşkıran'ın öldüğü silahlı saldırıyla ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Ben İbrahim Taşkıran'ı tanımıyorum. Kendisini hiçbir zaman takip etmedim. Nerede olduğuna yönelik araştırma yapmadım. Sanıklardan Fetullah B'yi mahalleden tanırım. İbrahim Taşkıran'ın öldürülmesinden önce Fetullah B'yi evimde saklamadım. Fetullah B'ye motosiklet temin etmedim. İbrahim Taşkıran'ın öldürülmesi için plan yapmadım. Maktulün öldürüldüğünde ben iş yerimdeydim. İddia edildiği gibi olay günü Fetullah B. benim evimden hareket etmemiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Serbest bırakılmamı talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, tanık beyanları, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kaçma şüphesi, sanığın suç işlediğine ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, HTS kayıtları ve bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı hususlarını dikkate alarak Kasım H'nin tutuklanmasına karar verdi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde, 1 Eylül 2023'te İbrahim Taşkıran'a, kaldırımda telefonda konuştuğu sırada motosikletle gelen iki kişiden biri çift tabancayla ateş açmıştı. Saldırıda ağır yaralanan Taşkıran, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Cinayet, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansımıştı.

İbrahim Taşkıran'ın öldüğü silahlı saldırıya ilişkin firari Azad Y, Halil K. ve Kasım H'nin de aralarında olduğu 18 sanık hakkında çeşitli oranlarda hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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