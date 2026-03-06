Adana'da Cinayet: İki Şüpheli Tutuklandı

PVC USTASINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

ADANA'da küfrettiği gerekçesiyle PVC ustası Yusuf Çelik'i (39) iş yerinde tabancayla öldüren H.H. (15) ve L.A. (15), tutuklandı.

Olay, 2 Mart'ta Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. PVC atölyesinde usta olarak çalışan Yusuf Çelik, motosikletle gelen H.H. ve L.A.'nın silahlı saldırısında yaralandı. Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çelik'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından götürüldüğü Mardin'de toprağa verildi.

Cinayetle ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıda motosikleti kullanan H.H. ile silahı ateşleyen L.A.'yı, Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde olayda kullandıkları tabancayla gözaltına aldı. Suça sürüklenen çocuklar; ifadelerinde, Yusuf Çelik'in bir süre önce kendilerine küfrettiğini öne sürerek cinayeti işlediklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.