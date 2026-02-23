Adana'da Cinayet Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Cinayet Yargılaması Devam Ediyor

23.02.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fırat Şimşek'in öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Adana'da bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, merkez Yüreğir ilçesinde 27 Aralık 2024'te Fırat Şimşek'in (22) tabancayla öldürülmesinin ardından tutuklanan sanıklar Emrah K. ve Adnan A, tanık E.Z. ile tarafların avukatları katıldı.

Sanıklardan Adnan A, olayda Şimşek'i hedef almadan ateş ettiğini öne sürerek, "Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Tabancayla yere doğru ateş ettim. Maktule yönelik öldürme kastım yoktu. Suçlamaları kabul etmiyorum." savunmasını yaptı.

Emrah K. ise cinayetle ilgisinin olmadığını savundu.

Tanık olarak dinlenen E.Z. ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben Fırat Şimşek ile konuşurken yanımızdan geçen bir araçtan 'yoldan çekilin' diye ses geldi. Aracı, sanıklardan Emrah K. kullanıyor, yanında ise Adnan A. oturuyordu. Fırat Şimşek, Adnan A'ya küfretti. Bu sırada otomobil inen Adnan silah çıkarınca Fırat kaçmaya başladı. Adnan boş alana doğru bir el ateş etti, Fırat'a doğru ateş etmedi. Sonrasında ben de tedirgin olup olay yerinden uzaklaşıp evime gittim. Fırat Şimşek'in öldüğünü sonradan öğrendim."

Şimşek'in annesi Seniha Şimşek ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Fırat, başka bir olay sebebiyle sanıklar aleyhine tanıklık yaptığı için oğluma husumet beslediler. Yaklaşık 1 yıl boyunca oğlumu tehdit ettiler. Fırat'ı bu 2 sanıkla buluşmaması konusunda uyarmıştım." dedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Cinayet, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Cinayet Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Gürsel Tekin’den CHP’den ihraç edilenlere açık mektup Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi

10:59
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
10:29
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:26
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 11:17:44. #.0.5#
SON DAKİKA: Adana'da Cinayet Yargılaması Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.