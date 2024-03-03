Adana'nın Kozan ilçesinde cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
K.A. yönetimindeki 01 ASF 785 plakalı cip, Şehit Ziya Özkozanoğlu Caddesi'nde E.K'nin kullandığı 01 DZG 20 plakalı motosikletle çarpıştı.
Savrulan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki Ö.K. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde kadroda tek değişiklik yaparak Mauro Icardi'yi sahaya sürdü. Galatasaray'da 5 önemli futbolcu ise sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda yer almadı. Yedek kulübesinde ise genç oyuncular görev bekledi. Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı da deplasman tribününde takımlarını destekledi.
Sivas'ın Yenimahalle 22. Sokak'ta bulunan bir garajda çıkan yangında, 2 araç kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için uzun uğraşlar verdi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Batman Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Batman Film Günleri"ne katılan usta yönetmen Derviş Zaim, yurtdışında Türk sinemasının karşılaştığı sorunlara ilişkin, "Türklerden bekledikleri filmi yapmazsan, allameicihan olsan seni o yerlere sokmazlar.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde görev yapan polis memurları Ümran Demirtaş ve Mehmet Mengilli, Varda Köprüsü yanında düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Nikahlarını üniformalarıyla kıyan Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, çiftin evlilik cüzdanını Karaisalı Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur verdi. Törene, İlçe Emniyet Müdürü Aziz Karakuş ile çiftin mesai arkadaşları da katıldı.
İzmir'in Urla ilçesinde, arızalı olduğu belirtilen 3 milyon lira değerindeki bir teknede patlama meydana geldi. Patlama sonucunda tekne alev topuna dönerken, tekne sahibi ve arkadaşı denize atlayarak kurtuldu. Yanıklar oluşan yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle ve kendi gücümüzle yapacağımız projeler tam 1 milyon 474 bin 718 metrekare yer tutuyor. İnanılmaz projeler ürettik. 1 Nisan'dan sonra da bizim en büyük çözüm ortağımız İBB, Başkanımız Ekrem İmamoğlu olacak. Ataşehir'de yaşayan bütün dostlar, ‘İyi ki Ataşehirliyim’ diyecek. Diğer ilçelerden Ataşehir'e gelmek isteyenler olacak" dedi.
Van'ın Edremit ilçesinde bir binanın zemin katında çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen site sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'daki temasları sırasında yaptığı açıklamalarda, enflasyonun kontrol altına alındığını ve büyümeye odaklandıklarını belirtti. Ayrıca, piyasa gerçeklerinden kopuk fiyat artışlarına karşı mücadelelerinin devam edeceğini ve ülkemizin 5 yıl daha kazandığını en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini vurguladı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, aralarında önceden husumet bulunan Y.K. ile S.T. arasında çıkan tartışmada Y.K. tarafından tabancayla vurulan S.T. hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Y.K. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.T.'nin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?