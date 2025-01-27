Adana'da Çocuk Hizmetleri İçin Kapasite Geliştirme Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Adana'da Çocuk Hizmetleri İçin Kapasite Geliştirme Eğitimi Düzenlendi

Adana Büyükşehir Belediyesi, çocukların gelişimi için 110 personele yönelik 'Kapasite Geliştirme Eğitimi' düzenledi. Eğitim, alanında uzman isimler tarafından çeşitli konuları kapsadı.

27.01.2025 12:27  Güncelleme: 13:51
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 8 gündüz bakımevinde görev yapan eğitmenlere, psiko-sosyal destek ekibine ve büro personeline yönelik "Kapasite Geliştirme Eğitimi" verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, çocuk hizmetleri alanında deneyimli personeliyle çocukların güvenli ve destekleyici bir ortamda büyümelerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, çocukların üstün yararını sağlamak ve çocuk dostu bir belediyecilik hizmeti sunmak için Kapasite Geliştirme Eğitimi düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu ve Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim, Çukurova Üniversitesi Sürekli Yaşam Merkezi ve UNICEF iş birliği ile alanında uzman profesör ve doçentlerin katılımıyla gerçekleşti. Toplam 3 gün süren eğitim, 110 personelin katılımı ile yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eğitimlerin açılışına katılarak, çocukların Atatürk ilkeleri doğrultusunda yetişmesinin önemini vurguladı.

Eğitimde, "Güvene Dayalı Sınıf Etkileşimleri", "Okul Öncesi Eğitimde Kapsayıcılık", "Ekip Ruhu ve Ekip İçi İletişim", "Akran Zorbalığı", "Teatral Hikaye Anlatıcılığı" konuları ele alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Adana'da Çocuk Hizmetleri İçin Kapasite Geliştirme Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Çocuk Hizmetleri İçin Kapasite Geliştirme Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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