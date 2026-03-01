Adana'da Çocuk Kaza Geçirdi - Son Dakika
Adana'da Çocuk Kaza Geçirdi

Adana'da Çocuk Kaza Geçirdi
01.03.2026 10:39
2 yaşındaki kız çocuğu masal, yola aniden çıktığı için otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

ADANA'da aniden yola koşan 2 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi 158 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aniden yola koşan Masal isimli kız çocuğuna çarptı. Savrulan çocuk ağır yaralandı. Otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Adana'da Çocuk Kaza Geçirdi
