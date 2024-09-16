Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı evdeki bir kişi yaralandı.
İlçe belediyesine ait çöp toplama aracı, Karslılar Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak müstakil bir eve çarptı.
Evin mutfak duvarının bir bölümünün yıkıldığı kazada, içeride bulunan kişi yaralandı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Çöp Kamyonu Evde Yaralamaya Neden Oldu - Son Dakika
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