Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyonda 4 yüklenicinin işlemleri sürüyor - Son Dakika
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Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyonda 4 yüklenicinin işlemleri sürüyor

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Adana\'da Çukurova Belediyesi\'ne yönelik operasyonda 4 yüklenicinin işlemleri sürüyor
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında Çukurova Belediyesi'ndeki ihale işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Aralarında 4 yüklenici, başkanın akrabası ve çalışmadığı halde maaş aldığı öne sürülen personelin bulunduğu şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İHALELERDE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlenen Çukurova Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesindeki istisna hükmünün usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerin hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaş aldığı iddia edildi. Aralarında belediyeden iş alan 4 yüklenici, mevcut belediye başkanının bir akrabası ve fiilen çalışmadıkları halde belediyeden maaş aldıkları iddia edilen belediye personelinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet Başsavcılığı3. SayfaGüncelAdanaSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Çukurova Belediyesi'ne yönelik operasyonda 4 yüklenicinin işlemleri sürüyor - Son Dakika
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