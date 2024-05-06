Adana'da DEAŞ Sanığına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ Sanığına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Adana\'da DEAŞ Sanığına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Adana'da görülen duruşmada, terör örgütü DEAŞ sanığına 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı, dijital materyalinde terör örgütü mensupları ile yazışmalarının bulunduğu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirtildi. Savunması alınan sanık ise DEAŞ üyesi olmadığını ileri sürdü.

06.05.2024 14:23
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Adana'da, terör örgütü DEAŞ sanığına "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.Ö. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede sanık avukatı da hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın, DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığını, dijital materyalinde terör örgütü mensupları ile yazışmalarının bulunduğunu ve Suriye'deki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğunu belirtti.

Savcı ayrıca, sanığın örgütsel faaliyetlerinde kod adını kullandığını, kentte örgütsel ders ve toplantılara katıldığını, örgütsel evliliklerde nikah kıydığını, Suriye ve Irak'ta örgüt adına silahlı faaliyet yürüten kişilerle irtibatının bulunduğunu ve infak adı altında örgüte maddi gelir temin ettiğini vurgulayarak, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Savunması alınan sanık, DEAŞ üyesi olmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın, mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da DEAŞ Sanığına 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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