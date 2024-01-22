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Adana'da DEAŞ Üyesi Tutuklanan Sanık Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
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Adana'da DEAŞ Üyesi Tutuklanan Sanık Hakkında Dava Açıldı

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanığın örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandığı, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalara katıldığı iddianamede yer aldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına yakında başlanacak.

Adana\'da DEAŞ Üyesi Tutuklanan Sanık Hakkında Dava Açıldı
22.01.2024 - 10:05,
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Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle 11 Ocak'ta tutuklanan Suriyeli N.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

N.A'nın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı belirtilen iddianamede, sanığın dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu ve Suriye'deki sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu bilgisine yer verildi.

Sanığın örgütsel faaliyetlerinde kod adı kullandığı, Suriye'de sözde "örgüte ait teçhizat ve araçların bakımından sorumlu" olduğu, örgüt işgalindeki bölgede ders ve toplantılara katıldığı, ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği ve Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalara katıldığı iddianamede anlatılan N.A'nın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen N.A'nın yargılanmasına gelecek günlerde Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince başlanacak.

Kaynak: AA
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