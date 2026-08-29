Adana'da Depo Görevlisi 15 Milyon Liralık İlaç Çaldı - Son Dakika
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Adana'da Depo Görevlisi 15 Milyon Liralık İlaç Çaldı

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Çukurova Üniversitesi hastanesinde görevli C.S., 15 milyon liralık ilaç çaldığı için tutuklandı.

Adana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nin deposundan yaklaşık 15 milyon liralık ilaç çaldığı öne sürülen depo görevlisi tutuklandı.

Hastanenin ilaç deposunda sayım yapan bir çalışan, çok sayıda ilacın yerinde olmadığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine hastane yönetimi konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılığın talimatıyla depoda inceleme yapan polis, yaklaşık 15 milyon liralık ilacın çalındığını tespit etti.

Polis ekipleri, ilaçları çalıp sattığı ileri sürülen ve yıllık izinde olduğu belirlenen depo görevlisi C.S'yi (36) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Çukurova Üniversitesi, Güncel, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Depo Görevlisi 15 Milyon Liralık İlaç Çaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Depo Görevlisi 15 Milyon Liralık İlaç Çaldı - Son Dakika
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