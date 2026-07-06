Adana'da Depoya Saldırı Davası Başladı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde depoya tabancayla ateş açtıkları iddiasıyla 4'ü tutuklu, biri firari 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar A.C, M.O, Ş.C. ve S.İ. ile müşteki S.S. ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.C, müştekinin deposunun kurşunlandığı olayda motosikleti kullandığını ve firari sanık M.R.A'nın yönlendirmesiyle hareket ettiğini ileri sürdü.

Olay günü motosikletin arkasında S.İ'nin bulunduğunu belirten A.C, "Depoyu kurşunlarken olayı telefonla videoya aldım. M.R.A, bana M.O'nun cep telefonundan ulaştığı için videoyu M.O'nun kullandığı telefon numarasına gönderdim. Daha sonra arkadaşım olması sebebiyle Ş.C'yi aradım ve yardım istedim fakat Ş.C'ye depo kurşunlama olayını hiç anlatmadım. M.R.A, bu olayı gerçekleştirmemem halinde beni ölümle tehdit etti. Müştekiyi tanımıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Sanık Ş.C. ise A.C. ve S.İ'yi mahalleden tanıdığını, diğer sanıkları ise tanımadığını öne sürdü.

Olaydan sonra A.C. ve S.İ. tarafından kullanılan motosiklet ve iki tabancayı evinde saklamadığını savunan Ş.C, "Ben kimsenin yönlendirmesiyle hareket etmedim. Müştekiyi tanımıyorum. Herhangi bir husumetim yoktur. Müştekinin deposuna yönelik saldırı planı yapmadım. Böyle bir plan içinde de yer almadım. Müştekinin deposunu kimin kurşunladığını da görmedim." iddiasında bulundu.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Müşteki S.S. ise şikayetçi olduğu sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ş.C'nin tahliyesine, sanık M.R.A. hakkındaki tutuklanmak üzere yakalama emri ile diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 15 Kasım 2025'te S.S'nin evinin altındaki deponun kurşunlanmasıyla ilgili A.C, M.O, Ş.C. ve S.İ. tutuklanmış, firari M.R.A. hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.

Savcılıkça sanıklar hakkında "birden fazla kişiyle silahla yağma", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 11 yıl 4'er aydan 21'er yıla kadar, Ş.C. hakkında ise bunların yanı sıra "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek"ten 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.