Adana'da dev yasa dışı bahis operasyonu: 200 milyar TL şüpheli para
Adana'da dev yasa dışı bahis operasyonu: 200 milyar TL şüpheli para

25.05.2026 12:10
Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, uluslararası yasa dışı bahis şebekesi çökertildi. 200 milyar TL'lik şüpheli para hareketi tespit edilirken, 135 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2024 yılında Serdal Tanak'ın evine düzenlediği operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, kripto para üretim cihazları ve dijital materyaller ele geçirdi. Tanak'ın telefonundaki incelemelerde uluslararası yasa dışı bahis şebekesi deşifre edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada, örgütün yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işlediği belirlendi. MASAK analizine göre yaklaşık 200 milyar TL seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildi.

Örgütü yurt dışından yönettiği belirtilen KKTC vatandaşı Selahattin Akın Uzun'un kar payının yüzde 70 olduğu, finansal hareketleri günlük ve haftalık raporlarla denetlediği saptandı. Soruşturma kapsamında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı ve Uzun'un da arasında olduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

14 Mayıs'ta Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda 161 şüpheli gözaltına alındı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Örgütün aklanan parayı kurye sistemiyle fiziki nakde dönüştürdüğü, kuryelere seri numarası önceden belirlenmiş 5 liralık banknot verildiği, aynı banknotun fotoğrafının kuyumcu ve döviz bürolarına gönderildiği belirlendi. Kurye, parola gibi kullanılan banknotu gösterdiğinde, kuyumcu ve döviz büro yöneticileri hesaplarına gelen aklanmış paraları nakit olarak kuryeye teslim etti. Bu işlemlerden yüzde 10 komisyon alındığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 7 şüpheli serbest bırakılırken, 154'ü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 135 şüpheli tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

