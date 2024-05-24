Adana\'da devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı

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Adana'da otoyolda kontrolden çıkarak devrilen tırda sıkışan sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Adana- Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde bir tır kontrolden çıkarak devrildi.

Kaza sonucu sürücü kabinde sıkışarak yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.