Adana\'da Diş Polikliniğinden Çıkan Kişiye Silahlı Saldırıda Bulunan Sanıklara Hapis Cezası

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, diş polikliniğinden çıkan kişiye silahlı saldırıda bulundukları iddiasıyla yargılanan 2 sanıktan birine 8 yıl, diğerine 6 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar D.B. (17) ve R.K. (16) ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü diş polikliniğine giden F.A'nın işlemleri sonrası klinik yakınına park ettiği otomobiline yürürken alkollü sanıklar D.B. ve R.K. tarafından yolunun kesildiğini belirtti.

Savcı, otomobiline bindiği sırada sanıkların F.A'yı zorla aracından indirmeye çalıştıklarını, bu sırada otomobiliyle olay yerinden kaçmaya çalışan müştekinin aracının arkasına doğru 5 el ateş ettiklerini, aracın ve müştekinin isabet almadığını, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların F.A'yı öldürmeye teşebbüs ettiklerini bildirerek, D.B. ve R.K'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunmaları alınan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık D.B'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 8 yıl, R.K'yi ise 6 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.