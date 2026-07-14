Adana'da Dolandırıcılık Davası

Adana'da, kendisini banka personeli olarak tanıtıp bir kişinin 7 bin lirasını dolandırdığı iddia edilen sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen ve başka suçtan tutuklu Y.N. ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Y.N. hakkında, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın 3 Haziran 2025'te müşteki D.K'yi telefonla arayıp kendisini banka personeli olarak tanıttığı ve sigorta poliçesinin yenilenmesi gerektiğini söylediği aktarıldı.

Müşteki D.K'nin sanığın belirttiği işlemleri yapması ve telefonuna gelen kodları söylemesi üzerine banka hesabından 7 bin lira çekildiği ifade edilen iddianamede, Y.N'nin 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden sanığın yargılanmasına Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince gelecek günlerde başlanacak.