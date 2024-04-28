Adana\'da düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Zeytinbeli Mahallesi'ndeki düğünde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi tabancayla başından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.