Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı Satranç Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı Satranç Turnuvası sona erdi

Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Satranç Turnuvası'na 18 farklı ilden 400'den fazla sporcu katıldı. Turnuvada ödüller sahiplerini buldu.

24.04.2024 10:33  Güncelleme: 10:36
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(ADANA) - Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Satranç Turnuvası'na 18 farklı ilden 400'den fazla sporcu katıldı.

12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Satranç Turnuvası, 19-21 Nisan 2024 tarihlerinde, ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilciliği ve Karnaval Komitesi organizasyonunda yapıldı. 4 farklı kategoride düzenlenen turnuvaya, 18 farklı ilden 400'ü aşkın sporcu katılım sağladı.

Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Demir Gündoğdu, turnuvayla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce satranç tutkunu karnaval coşkusunu satranç ile yaşamaya geldi. Bizlere bu olanağı sağlayan ve ilimizde satrancın yaygınlaştırılmasına büyük destek veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Zeydan Karalar'a satranç ailemiz adına çok teşekkür ediyorum."

3 gün 7 tur süren turnuvada ödüller sahibini buldu. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından turnuvaya katılan tüm sporculara katılım belgesi ve madalya, derece elde eden sporculara ise kupa ve toplamda 101.000 lira nakdi ödül dağıtıldı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı Satranç Turnuvası sona erdi - Son Dakika
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