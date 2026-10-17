Gazze'den Adana'ya eğitim: Filistinli öğrenciler mezuniyet sonrası ülkelerine katkı hedefliyor

İsrail'in yürüttüğü soykırım nedeniyle eğitimlerini Adana'daki Çukurova Üniversitesinde sürdüren Filistinli öğrenciler, edindikleri bilgi ve tecrübeyi mezuniyetlerinin ardından ülkelerinin gelişiminde kullanmayı hedefliyor.

İsrail ordusunun yürürlükte olan ateşkese rağmen soykırım ve savaş politikalarına devam ettiği Gazze Şeridi'nde eğitim kurumları da büyük zarar gördü.

Eğitimlerini sürdürmek için ailelerini ve sevdiklerini geride bırakmak zorunda kalan Filistinli gençler, Çukurova Üniversitesince sağlanan imkanlar sayesinde geleceklerine yön veriyor.

Farklı bölümlerde okuyan 19'u kadın 31 öğrenci, yaşadıkları acılara rağmen derslerine odaklanmaya çalışıyor.

Mezun olduktan sonra ülkelerine dönmek isteyen gençler, edindikleri bilgi ve tecrübeyi Filistin'in gelişiminde kullanmayı amaçlıyor.

"Ailemi, onlarla aynı sofraya oturmayı çok özlüyorum"

İşletme Bölümü 1. sınıf öğrencisi Nour Alzaharna (19), AA muhabirine, Türkiye'nin sağladığı bursun ardından üniversiteye başladığını söyledi.

Alzaharna, vatanından uzak kaldığını belirterek, "Ailemi, onlarla aynı sofraya oturmayı ve toplanmayı çok özlüyorum. Ama artık çok zor, eskisi gibi olmayız çünkü bazıları şehit, bazıları esir oldu, bazıları da yurt dışına gitti. Bir gün inşallah Filistin özgür kalacak. Tekrardan ülkeme gitmek ve ailemle yaşamak istiyorum." diye konuştu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle birçok akrabasını kaybettiğini dile getiren Alzaharna, diğer yakınlarının da hayatlarından endişe duyduğunu anlattı.

Alzaharna, mezun olduktan sonra ülkesine dönmeyi planladığını ifade ederek, "Burada kazandığım eğitimi Gazze'de en iyi şekilde kullanmak ve fayda sağlamak istiyorum. İnşallah Gazze'de kendi işimi kurarım. Ülkeme faydam dokunsun istiyorum." dedi.

"Gazze'de ortez-protez merkezi açmayı düşünüyorum"

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Ahmed Sayedsaleem (27) ise uzuv kaybedenlere yardımcı olmak istediğini vurgulayarak, "İnşallah üniversite bittikten sonra ülkeme dönmeyi, Gazze'ye gidip ortez-protez merkezi açmayı düşünüyorum. Orada uzuvlarını kaybeden insanların sayısı 200 binden fazla. Edindiğim bilgilerle onlara fayda sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rana Alashqar (22) da Türkiye'de kendilerine sunulan eğitim imkanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağladığını vurguladı.

"İlaç firması kurmayı hayal ediyorum"

Eczacılık Bölümü 5. sınıf öğrencisi Ahmed Adnan (23), üniversitede edindiği bilgi ve deneyimi, ülkesinin ekonomik kalkınması için kullanmayı hedeflediğini anlatarak, "Gazze'de çok fazla ilaç ihtiyacı olduğu için bir ilaç firması kurmayı hayal ediyorum. Hem halkıma hem de oradaki insanlara yardımcı olmak için böyle bir hayalim var." diye konuştu.

İşletme Bölümü 1. sınıf öğrencisi Hamza Alatrash (20) ise Gazze'de bacağından yaralandığı için hareket kısıtlılığı olduğunu söyledi.

Eğitimini tamamlamak için çaba gösterdiğini belirten Alatrash, şunları kaydetti:

"Ailemi çok özlüyorum. Onlarla her görüştüğümde özlemim daha da artıyor. Kendimi geliştirmem gerektiğini hissediyorum. Onlara faydam dokunsun diye derslerimi başarılı şekilde devam ettirmeye çalışıyorum. İnşallah mezun olduktan sonra Gazze'ye dönmeyi düşünüyorum. Önce burada gerekli becerileri kazanıp sonra oraya geçeceğim. İnsanlara faydam dokunsun istiyorum."