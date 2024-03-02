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Adana'da Eğner Yedigöze Tabiat Parkı ziyaretçilerle doluyor

Aladağ'da doğada görsel şölen başladı

ADANA - Adana'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar doğal tabiat parklarına akın etti. Doğada görsel şölen yaşanırken haftanın stresini tabiat parkında atan vatandaşlar hafta sonunun keyfini çıkardı.

Aladağ ilçesinde bulunan Eğner Yedigöze Tabiat Parkı hafta sonu gelin damatlar için açık hava fotoğraf stüdyosuna dönüşürken haftanın stresini atamak isteyen vatandaşların da ziyaretçi akınına uğradı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar doğada hafta sonunun tadını çıkardı.

Havadan görüntülenen Eğner Yedigöze Tabiat Parkı görsel manzarası ile de mest ederken ziyaretçiler hafta sonunun keyfini doğada çıkardıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Vatandaşlardan Hasan Yıldız, Adana'nın stresini Aladağ'da attıklarını kaydederek, "Adana genel olarak sıcak ama Aladağ yayla ve serin bir bölge bizde hafta sonunu arkadaşlarımızla burada değerlendirip dinleniyoruz. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.