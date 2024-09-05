Ekim Apartmanı Davasında Müteahhitlerin Yargılanmasına Devam Edildi - Son Dakika
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Ekim Apartmanı Davasında Müteahhitlerin Yargılanmasına Devam Edildi

Adana'da, 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ekim Apartmanı'nın yargılanmasında müteahhitler Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile mühendis Cüneyt Akkaya'nın durumu ele alındı. Sanıklar, suçlamaları reddederek tahliye taleplerinde bulundu. Cüneyt Akkaya, projeyi 1975 deprem yönetmeliğine göre uyguladığını savunarak beraat istedi. Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesiyle duruşmayı erteledi. Ekim Apartmanı faciasında 42 kişi hayatını kaybetmişti.

05.09.2024 14:48
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Adana'da, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 42 kişinin yaşamını yitirdiği Ekim Apartmanı'nın tutuklu müteahhitleri Tamer Erginkoç ve Cem Akkaya ile teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın yargılanmasına devam edildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Tamer Erginkoç, Cem Akkaya ve Cüneyt Akkaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Depremde 63 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'unun yıkılmasıyla ilgili de "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılaması devam eden sanık Cüneyt Akkaya, Ekim Apartmanı konusunda mahkemeye yazılı savunma gönderdiğini söyledi.

Binanın inşaatında dışarıdan mühendis olarak görev aldığını dile getiren Akkaya, "Projeyi o dönemde 1975 yılı deprem yönetmeliğine göre yaptım. Projeyi doğru olarak uygulattırdım. Hem temel altı hem temel üstü ruhsatı da verildi. Bu da projeyi doğru yaptığımın ispatıdır. Ayrıca belediye binaya iskan vermiştir. Yaptığım işlerde usulsüzlük bulunmamaktadır. Belediyenin iskan verirken işlediği kusurdan dolayı sorumlu tutulmamam gerekir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç da suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve bilirkişi raporunun beklenilmesine karar vererek duruşmayı eksik hususların giderilmesi için erteledi.

Adana'da, Ekim Apartmanı'nın depremde yıkılması ve 42 kişinin ölmesiyle ilgili müteahhitler Cem Akkaya ve Tamer Erginkoç 16 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan ve Karadağ'da yakalanan firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya ise 21 Ağustos'ta Türkiye'ye iade edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ekim Apartmanı Davasında Müteahhitlerin Yargılanmasına Devam Edildi - Son Dakika

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