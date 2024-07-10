Adana'da Elektrikli Bisiklet Gasbı Davasında Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Elektrikli Bisiklet Gasbı Davasında Sanığa Hapis Cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolunu kestiği kişinin elektrikli bisikletini gasbeden sanık, 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık B.K. (17) ve avukatları hazır bulundu. Savcı, sanığın yolunu kestiği kişiden bisikletini istediğini ve direnen kişiyi tehdit ettiğini belirtti. Sanık, pişman olduğunu ifade ederek tahliye olduktan sonra müştekinin zararını gidermek istediğini söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın yaşı ve cezanın geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alarak cezayı 5 yıl 6 ay 20 güne indirdi ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

10.07.2024 10:31
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yolunu kestiği kişinin elektrikli bisikletini gasbeden sanık, 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık B.K. (17) ile avukatlar katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında sanığın, 24 Eylül 2023'te yolunu kestiği M.U'dan elektrikli bisikletini istediğini belirtti.

B.K'nin, direnen müştekiyi öldürmekle tehdit ettiğini anlatan savcı, bisikleti zorla alıp kaçan sanığın "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında pişman olduğunu belirterek, "Tahliye olduktan sonra müştekinin zararını gidermek istiyorum." ifadesini kullandı.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "yol kesmek suretiyle yağma" suçundan 10 yıl hapse çarptırdığı sanığın cezasını, yaşı ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini hafifletici sebep kabul edip 5 yıl 6 ay 20 güne indirdi.

Heyet, B.K'nin tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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