 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi ile elektrikli bisikletteki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sürücünün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Adana\'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
26.01.2024 - 22:45,
Abone Ol

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kozan Caddesi'nde, Batuhan T. idaresindeki 80 HB 704 plakalı otomobil, Suriyeli Luay El Rabi'nin (28) kullandığı 01 MB 5995 plakalı üç tekerlekli, sepetli elektrikli bisiklete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bisikletin sürücüsü Luay El Rabi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada, otomobil sürücüsü Batuhan T. ve yanındaki kişi ile elektrikli bisikletteki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Rabi'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Adli Tıp Kurumu, Sarıçam, Kozan, Adana, Adana, Ölüm, Yaralanma, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika


22:35
AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57
Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33
UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44
ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40
Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28
Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41
CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti

Son Dakika
22:35 AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum İstanbul trafik sorunlarına çözüm olacak vaatlerini sıraladı
20:57 Yemek siparişleri gelmeyince dönerciye kurşun yağdırdılar
20:33 UAD'nin İsrail'le ilgili soykırım kararı dünya basınında geniş yankı buldu
19:44 ABD'de 25 eyaletten Biden'a karşı ortak bildiri
19:40 Zihinsel engelli genç, annesini bıçaklayarak öldürdü
19:28 Kanada ve Türkiye silah ambargosunun kaldırılması için anlaşmaya vardı
18:41 CHP'nin Beykoz adayı merak konusu oldu, 3 isim ön planda
18:11 Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, CHP'den istifa etti
17:49 AK Parti'den UAD'ın İsrail kararına ilişkin açıklama: Netanyahu yönetimi tarih önünde hesap verecek
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 22:55:36. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement