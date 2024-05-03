Adana'da Elektrikli Bisiklet ve Motor Fabrikasında Yangın

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(ADANA)- Seyhan Belediyesi ekipleri, Tarsus yolu üzerinde bulunan elektrikli bisiklet ve motor fabrikasında çıkan yangına anında müdahale etti.

Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, yangın nedeniyle üzüntülü bir gece geçirdiklerini söyledi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Seyhan Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ederek hızla araç ve personel desteğinde bulunduklarını belirten Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Diğer kurumlarımız ile birlikte ortak mücadelenin ardından yangının çevreye yayılmadan kontrol altına alınması ve can kaybının yaşanmaması bizleri teselli etmiştir. Seyhan Belediyesi olarak bu tür üzücü olaylara anında müdahale etme anlamında her zaman için hazırlıklı durumdayız. Firma sahipleri ve çalışanları başta olmak üzere tüm kentimize geçmiş olsun" dedi.