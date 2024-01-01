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Adana'da elektrikli soba yangınında ikiz kardeşler hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da elektrikli soba yangınında ikiz kardeşler hayatını kaybetti

Adana'nın Yüreğir ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenerek kalbi duran ve hastaneye kaldırılan ikiz kardeşlerden biri kurtarılamadı. Böylece, yangında ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Adana\'da elektrikli soba yangınında ikiz kardeşler hayatını kaybetti
01.01.2024 - 18:59,
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İKİZ KARDEŞ DE ÖLDÜ

Adana'nın Yüreğir ilçesi Köklüce Mahallesi'nde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenerek kalbi duran ve ekiplerin kalp masajı sonucu hayata döndürüldükten sonra hastaneye kaldırılan ikiz kardeşlerden Demir Torba, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Torba'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Böylece, yangın nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana'da elektrikli soba yangınında ikiz kardeşler hayatını kaybetti - Son Dakika
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