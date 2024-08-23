Adana'da Eniştesini Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Eniştesini Öldüren Şahıs Tutuklandı

Adana\'da Eniştesini Öldüren Şahıs Tutuklandı

Adana'da bir tartışma sonucunda eniştesini öldüren şahıs tutuklandı. Şahıs, ifadesinde sinirlerinin bozulduğunu ve öldürmek istemediğini söyledi.

23.08.2024 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da sokak ortasında tartıştığı eniştesi Cafer Gültekin'i (35), tabancayla öldüren Volkan Özdemir (38) tutuklandı. Özdemir'in, ifadesinde, "Bir daha kardeşime sorun çıkarmamasını söylediğimde, 'Seni ilgilendirmez, o benim eşim. Sen ne karışıyorsun' diyerek küfretmeye başladı. Sinirden gözlerim karardı" dediği ortaya çıktı.

Olay, 19 Ağustos'ta saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Gündelik işlerde çalışan Cafer Gültekin'in (35) 2 yıllık eşi S.G. (33), şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi terk edip, boşanma kararı aldı. Ailesinin evine yerleşen S.G., olay günü eşyalarını toplamak için babasıyla birlikte eve gitti. Bu sırada eve gelen Gültekin, eşinden eve dönmesini istedi. S.G. bu teklifi reddedince Cafer Gültekin, çıkan tartışmada kayınpederini darbetti. S.G., babasıyla birlikte çıkıp, tekrar ailesinin evine döndü.

Durumu öğrenen S.G.'nin fabrika işçisi ağabeyi Volkan Özdemir (38), eniştesi Cafer Gültekin'i telefonla arayıp, konuşmak için olay yerine çağırdı. Parkta buluşan Özdemir ile Gültekin arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Özdemir, eniştesini tabancayla başından vurup, kaçtı. Hastaneye kaldırılan Cafer Gültekin, 2 gün sonra tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Volkan Özdemir'i saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı.

Emniyete götürülen Volkan Özdemir'in, ifadesinde, "Kız kardeşime kötü davrandığını duydum. Aralarını düzeltmeleri için Cafer'i buluşmaya çağırdım. Bir daha kardeşime sorun çıkarmamasını söylediğimde, 'Seni ilgilendirmez, o benim eşim. Sen ne karışıyorsun' diyerek küfretmeye başladı. Sinirden gözlerim karardı. Öldürmek istemedim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Volkan Özdemir, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Gültekin çiftinin çocuklarının olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Adana, Olaylar, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Eniştesini Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 01:42:56. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Eniştesini Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement