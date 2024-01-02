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Adana'da Eski Bankacıya 16 Yıl Hapis ve 6 Milyon TL Para Cezası - Son Dakika
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Adana'da Eski Bankacıya 16 Yıl Hapis ve 6 Milyon TL Para Cezası

Adana'da müşterilerinin hesaplarından usulsüz işlemlerle toplam 3 milyon 729 bin 385 lirayı zimmetine geçirdiği öne sürülen eski bankacı sanığa 'nitelikli zimmet' suçundan 16 yıl 8 ay hapis ve 6 milyon 893 bin 470 lira adli para cezası verildi. Sanığın avukatı beraat talep etse de mahkeme sanığı tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkardı.

Adana\'da Eski Bankacıya 16 Yıl Hapis ve 6 Milyon TL Para Cezası
02.01.2024 - 14:53,
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Adana'da müşterilerinin hesaplarından usulsüz işlemlerle toplam 3 milyon 729 bin 385 lirayı zimmetine geçirdiği öne sürülen eski bankacı sanığa "nitelikli zimmet" suçundan 16 yıl 8 ay hapis ve 6 milyon 893 bin 470 lira adli para cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya eski bankacı tutuksuz sanık A.K. katılmazken avukatı mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olaya ilişkin bankanın hazırladığı teftiş raporuna göre görevi sırasında bireysel kredilerden sorumlu müşteri temsilcisi olarak çalışan sanık A.K'nin 82 farklı müşteriye ait hesaplardan müşteri bilgisi ve talimatı olmaksızın tediye işlemi yaparak zimmetine para geçirdiğini, para yatırmaya geldiklerinde müşterilerden boş dekontlara imzalar aldığını, daha sonra müşteri imzalı dekontları yazdırarak müşteri hesaplarından tediye işlemi gerçekleştirdiğini belirtti.

Savcı ayrıca, A.K'nin zimmetine geçirdiği miktarın toplam 3 milyon 729 bin 385 lira olduğunu aktararak, üzerine atılı "nitelikli zimmet" cürmünden zincirleme suç hükümleri kapsamında cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Sanığın avukatı, zimmet suçunun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek A.K. hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti "nitelikli zimmet" suçundan 16 yıl 8 ay hapis ve 6 milyon 893 bin 470 lira adli para cezasına çarptırdığı sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına da karar verdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Eski Bankacıya 16 Yıl Hapis ve 6 Milyon TL Para Cezası - Son Dakika
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