Adana'da Eski Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Eski Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Adana\'da Eski Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı. Güzelyalı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Seçkin E. tarafından tabancayla vurulan Feray Balkan hayatını kaybetmiş, zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

09.03.2024 18:33  Güncelleme: 18:41
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eski eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Güzelyalı Mahallesi 81156 Sokak'ta dün eski eşi Feray Balkan'ı (39) annesinin evinin bulunduğu apartmana gireceği sırada tabancayla öldüren ve polis ekiplerince gözaltına alınan Seçkin E'nin (39) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eski eşi Seçkin E. tarafından tabancayla vurulan Feray Balkan olay yerinde hayatını kaybetmiş, astsubay olduğu öğrenilen Seçkin E. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Güzelyalı, Çukurova, Adana, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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