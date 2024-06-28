Adana'da eski nişanlısını bıçaklayan sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Adana'da eski nişanlısını bıçaklayan sanığa hapis cezası

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eski nişanlısını rahatsız ettiği gerekçesiyle tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

28.06.2024 09:57
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, eski nişanlısını rahatsız ettiği gerekçesiyle tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık V.Ç. ile müşteki Ş.Y. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Ş.Y'nin sanık V.Ç'nin eski nişanlısı İ.D. ile görüştüğü gerekçesiyle taraflar arasında husumet bulunduğunu, olay günü Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir kafede karşılaşan ikilinin tartıştıklarını kaydetti.

Savcı, taraflar arasında yaşanan karşılıklı küfürleşme sonrası kavgaya dönüşen olayda Ş.Y'yi darbeden V.Ç'nin müştekiyi bıçakla da ağır yaraladığını belirterek, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık V.Ç. suçsuz olduğunu ifade ederek, "Ş.Y. benim eski nişanlımı rahatsız ediyordu. Olay günü tesadüfen karşılaştık. Kendisi bana küfretti. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

Müşteki Ş.Y. ise şikayetçi olduğunu dile getirerek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Mahkeme, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da eski nişanlısını bıçaklayan sanığa hapis cezası - Son Dakika

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