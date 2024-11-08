Adana\'da Ev Kurşunlama Anı Kamerada

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ADANA'da kapüşon ve maskeyle yüzlerini gizleyen şüpheliden birinin evi tabanca ile kurşunlaması, diğerinin de bu anları cep telefonu ile görüntülemesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kapüşon ve maskeyle yüzlerini gizleyen 2 kişi, ara sokaktaki bir evin önüne geldi. Bu kişilerden biri eve tabancayla ateş ederken, diğeri de cep telefonuyla o anları kayda alındı. Şüpheliler, daha sonra koşarak kaçtı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibinin şikayeti sonrası polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.